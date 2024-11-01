edición general
6 meneos
105 clics
Una serie de catastróficas desdichas (THAI)

Una serie de catastróficas desdichas (THAI)

"Telenovela" publicitaria tailandesa sobre accidentes y desastres

| etiquetas: publicidad , tailandia , seguros , accidentes , desastres
6 0 0 K 68 ocio
1 comentarios
6 0 0 K 68 ocio
#1 Joroñas
Jajajajajajaja que obra de arte.
0 K 10

menéame