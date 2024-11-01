Serguéi Mavrodi, el mayor estafador de la historia moderna · Rusia, 1992 - 2016

Dejo una historia difícil de creer pero la he estado comprobando un poco y tiene visos de realidad. (O alguien se ha tomado un gran trabajo para hacerla creible). Mi parte favorita es cuando imprimió billetes del Monopoly con el diseño del rublo soviético pero cambiando la efigie de Lenin por la suya y convenció de que era dinero real a millones de rusos que lo usaron en sus compras diarias. Otra vez lo echaron de diputado de la Duma por vago (no acudió a una sola sesión parlamentaria)...