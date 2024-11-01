Sergio del Molino: «Vamos a una sociedad cada vez más clasista y eso se va a notar en la literatura y se va a notar en todo»

Llueve intensamente en El Puerto de Santa María cuando Sergio del Molino (Zaragoza, 1979) llega al restaurante de la cita disculpándose por la mínima demora, que atribuye a un artículo que estaba rematando. Nada que extrañar, pues el novelista y comunicador lleva ya tiempo practicando la ubicuidad: presentaciones de sus libros, coloquios, programas de radio, tribunas en la prensa y hasta discusiones en redes parecen formar parte de su agenda cotidiana.