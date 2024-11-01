edición general
Sergio del Molino: «Vamos a una sociedad cada vez más clasista y eso se va a notar en la literatura y se va a notar en todo»

Llueve intensamente en El Puerto de Santa María cuando Sergio del Molino (Zaragoza, 1979) llega al restaurante de la cita disculpándose por la mínima demora, que atribuye a un artículo que estaba rematando. Nada que extrañar, pues el novelista y comunicador lleva ya tiempo practicando la ubicuidad: presentaciones de sus libros, coloquios, programas de radio, tribunas en la prensa y hasta discusiones en redes parecen formar parte de su agenda cotidiana.

5 comentarios
Torrezzno
#2 Si llamas a Infinite Jest literatura es que obviamente no hablamos de lo mismo

Si me dices Blood Meridian de Cormac McCarthy bueno, tiene un pase. Pero ni así cumple con los requisitos de exigencia de la literatura.

Y en español, un erial. Ni Bolaño sube al podium

Torrezzno
Que literatura. Desde mediados del siglo XX ya no existe. Solo libros, productos de consumo. Literatura es otra cosa

haprendiz
#1 ¿Kundera, David Foster Wallace, Laszlo Krasznahorkai o Joyce Carol Oates... no han hecho literatura, según tú?

amusgada
jodó, el archipesao encantao de conocerse en persona ¿no es bastante con la tribuna en El País, tan cansina?

cocososo
La auténtica literatura tiene que ser un toston


