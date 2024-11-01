Seres mitológicos de la senda cántabra del Monte Hozarco

La mitología cántabra constituye uno de los legados más ricos y singulares del norte de España. Un conjunto de creencias, leyendas y personajes fantásticos que hunden sus raíces en tiempos prerromanos y que se transmitieron durante siglos por tradición oral. Esa riqueza legendaria cobra vida de forma especial en la Senda Mitológica del Monte Hozarco, una ruta que permite adentrarse físicamente en el mundo de estos seres míticos.