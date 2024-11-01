Serbia investiga la sospechosa muerte en Moscú del representante de su empresa estatal de armamento (ING)

El 17 de noviembre de 2025, Radomir Kurtić, representante de la estatal serbia Jugoimport SDPR, fue hallado muerto en Moscú en circunstancias sospechosas. Tras el deceso, se reportó la desaparición de discos duros y documentos de la oficina de la empresa en Moscú. Aunque Rusia no ha entregado informes forenses, el presidente Vučić exigió respuestas oficiales. El incidente ocurre en un clima de tensión, luego de que inteligencia rusa acusara a Serbia de enviar municiones a Ucrania pese a su neutralidad. Belgrado evita especular por ahora.