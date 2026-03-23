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La sequía está entrenando a super bacterias resistentes a los antibióticos en el suelo

Cuando el suelo se seca, aumenta la presencia de bacterias capaces de resistir antibióticos y muchas -o copias de ellas- pueden acabar en los hospitales. La Organización Mundial de la Salud estima que la resistencia a los antimicrobianos causa más de 1 millón de muertes directas al año en el mundo. Aunque la resistencia a los antibióticos se ha atribuido al uso excesivo de estos fármacos en medicina y ganadería, esta investigación publicada en la revista Nature Microbiology, apunta a un origen ambiental mucho más profundo.

| etiquetas: bacterias , microbiología , antibióticos , salud , infeccion
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LisaPotter #1 LisaPotter
La sequía es ETA.
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