SeQuemó: el abandono abrasador del noroeste

Una imagen, miles de llamas, territorio lleno de humo: así arranca este relato. #SeQuemó
no sólo es el reflejo de una tragedia humana y ecológica, es una herida colectiva que arde en nuestra memoria rural. Es un grito desesperado de ayuda, semanas después.
España acabará siendo un erial, si no este año, el que viene o el siguiente.
Por la sencilla razón de que la gente no quiere aceptar las cosas que habría que hacer para evitarlo.
Pagar muchos, muchos mas impuestos.
Resumiendo, aceptar que el cambio climático nos va a hacer mucho, mucho mas pobres.