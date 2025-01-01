edición general
#SeQuemó: el abandono abrasador del noroeste

#SeQuemó: el abandono abrasador del noroeste

Una imagen, miles de llamas, territorio lleno de humo: así arranca este relato. #SeQuemó no sólo es el reflejo de una tragedia humana y ecológica, es una herida colectiva que arde en nuestra memoria rural. Es un grito desesperado de ayuda, semanas después.

#2 Alcalino
Es la crónica de una muerte anunciada.

España acabará siendo un erial, si no este año, el que viene o el siguiente.

Por la sencilla razón de que la gente no quiere aceptar las cosas que habría que hacer para evitarlo.
2
#3 Vamohacalmano
#2 Y ¿qué cosas que no queremos aceptar habría que hacer para evitarlo?
0
#4 tierramar
#3 Dejar de votar a los partidos que emplean nuestros impuestos para su propio beneficio
0
#5 Alcalino
#3 Renunciar a muchas, muchísimas cosas.

Pagar muchos, muchos mas impuestos.

Resumiendo, aceptar que el cambio climático nos va a hacer mucho, mucho mas pobres.
0
Milmariposas #1 Milmariposas
Y cada día que pasa más todavía la "España vaciada". :wall:
0

