¿Sentimos hoy igual que en la Antigua Grecia? Un viaje de la "fuerza divina" a la "gestión de la identidad"

¿Son las emociones algo inmutable o una construcción cultural? Desde la "fuerza divina" que movía a los griegos hasta la actual arquitectura emocional moldeada por el dato, nuestra sensibilidad ha evolucionado. Rafael Jiménez Cruz, analiza en este trabajo cómo cambia nuestra forma de sentir a través de la historia y por qué entender este mapa es clave para comprender nuestra identidad en la era digital. Un enfoque multidisciplinar sobre cómo la cultura recalibra nuestra biología. Un enfoque que une historiam filosofía y psicología.