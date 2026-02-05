edición general
6 meneos
10 clics
Una sentencia reconoce el derecho de una trabajadora a ausentarse de su puesto para aplicar la eutanasia a su perra

Una sentencia reconoce el derecho de una trabajadora a ausentarse de su puesto para aplicar la eutanasia a su perra

Un juzgado de Barcelona considera, en un fallo pionero, que fue “inmoral” que la empresa hiciese esperar al animal agonizante al final de la jornada de su dueña

| etiquetas: perro , barcelona , eutanasia , despido
5 1 0 K 68 actualidad
4 comentarios
5 1 0 K 68 actualidad
YeahYa #1 YeahYa
Se tiene que ser basura para despedir a una trabajadora en una situación así....
2 K 35
Ovlak #3 Ovlak
#1 En realidad la despidieron por acumulación de faltas pero el juez le reconoció la justificación de una de ellas, así que el despido fue al palo.
0 K 11
YeahYa #4 YeahYa
#3 Solo ha acumulado dos ausencias injustificadas según la noticia, por lo que no la pueden despedir según el convenio. Por otro lado, la despidieron contando como causa injustificada que llevara a su perra a recibir la eutanasia. Son basura y ya.

También decir que estos de los call centers suelen ser basura todos, gente que explota a trabajadores de perfil vulnerable.
0 K 20

menéame