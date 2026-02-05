·
Una sentencia reconoce el derecho de una trabajadora a ausentarse de su puesto para aplicar la eutanasia a su perra
Un juzgado de Barcelona considera, en un fallo pionero, que fue “inmoral” que la empresa hiciese esperar al animal agonizante al final de la jornada de su dueña
etiquetas
perro
barcelona
eutanasia
despido
#1
YeahYa
Se tiene que ser basura para despedir a una trabajadora en una situación así....
2
K
35
#3
Ovlak
#1
En realidad la despidieron por acumulación de faltas pero el juez le reconoció la justificación de una de ellas, así que el despido fue al palo.
0
K
11
#4
YeahYa
#3
Solo ha acumulado dos ausencias injustificadas según la noticia, por lo que no la pueden despedir según el convenio. Por otro lado, la despidieron contando como causa injustificada que llevara a su perra a recibir la eutanasia. Son basura y ya.
También decir que estos de los call centers suelen ser basura todos, gente que explota a trabajadores de perfil vulnerable.
0
K
20
#2
YeahYa
Más historial de esta empresa:
www.osta.es/majorel-sp-solutions-sau-se-ve-obligada-a-eliminar-la-disc
Unos jetas
0
K
20
Ver toda la conversación (
4
comentarios)
