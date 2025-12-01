edición general
Lo de la sentencia. Lo de la opción nuclear

"El volumen de esta sentencia no se invierte en calidad jurídica –existe un resumen de la sentencia de 18 folios; podrían ser incluso menos–, sino que tanta extensión es un producto subsidiario en este tipo de trances: el complejo, cierta vergüenza torera no confesada –pocos son los toreros o jueces que se confiesan a sí mismos el cangui–, la necesidad de dotarse de aparato, empaque y apariencia para acceder a algo que no requiere nada de todo ello. Que no requiere, siquiera, conocimiento del derecho o sensibilidad ante él, sino la intensificac

"el TS es una fuente ya tan poco fiable que no puede poner el peligro a un gobierno; este dato, categórico, demostrable en el hecho de que Sánchez no ha dimitido hoy, es importante; por cierto este otro también: el Gobierno se pone en peligro, mucho más y mejor, él solito"
"Podrian ser incluso menos"... Eso depende de cuantos folios necesites para escribir "que es culpable, coño!" Y ya... :troll:
