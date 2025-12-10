Sentencia por el asesinato de Belén Cortés en Badajoz: condenados los dos menores a 6 años de internamiento y a 5 la adolescente como cómplice

6 años de internamiento por un delito de asesinato para los dos menores, de 14 y 15 años. Es la sentencia del Juzgado de Menores que acaba de hacerse pública por el crimen de la educadora Belén Cortés, ocurrido el pasado mes de marzo en Badajoz. Por su parte, la adolescente que se encontraba ya en libertad, ha sido condenada a 5 años porque ha sido considerada cómplice. Al mismo tiempo, los tres han sido condenados por robo con violencia... Relacionada: www.meneame.net/story/matan-cuidadora-piso-cumplimiento-medidas-judici