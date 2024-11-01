Senegal - Marruecos, en directo: Final de la Copa de África - Senegal abandona el campo

Senegal abandona el terreno de juego, en el último minuto, después de que la anularan un gol (según ellos) legal, y, en la siguiente jugada pitasen un penalti dudoso a favor de Marruecos. Ha abandonado el campo antes de que Marruecos tire el penalti.
| etiquetas: final copa áfrica , senegal , marruecos
*Edit: Falla Marruecos el penalti tirando a lo Panenka
Por cierto, han fallado el penalti
youtu.be/ZQ7ovVeoJB4?si=g2XZeIp_qIc1X-yI
Sólo sancionar a los demás sin asumir responsabilidades por los errores propios cometidos no puede ser.
Al hoyo por irrelevantérrima.
Saludos