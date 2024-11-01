edición general
Senegal - Marruecos, en directo: Final de la Copa de África - Senegal abandona el campo

Senegal abandona el terreno de juego, en el último minuto, después de que la anularan un gol (según ellos) legal, y, en la siguiente jugada pitasen un penalti dudoso a favor de Marruecos. Ha abandonado el campo antes de que Marruecos tire el penalti.

emmett_brown #1 emmett_brown
Lo mismico que debimos hacer contra Corea.
3
Ultron #2 Ultron *
#1 Vuelve al campo Senegal, se va a tirar el penalti.

*Edit: Falla Marruecos el penalti tirando a lo Panenka
3
Charles_Dexter_Ward #3 Charles_Dexter_Ward *
#2 Han vuelto al campo, si abandonan el partido no podrán jugar el próximo mundial.
Por cierto, han fallado el penalti xD
1
emmett_brown #4 emmett_brown
#3 Pero conservarán la dignidad.
0
Charles_Dexter_Ward #7 Charles_Dexter_Ward
#4 El partido sigue en juego. El gran perjudicado va a ser Marruecos por los incidentes en la grada.
0
Charles_Dexter_Ward #13 Charles_Dexter_Ward
#7 GOOOL de Senegal (0-1).
1
Meneanauta #17 Meneanauta
#13 Me alegro por Lory, ánimo Senegal!
youtu.be/ZQ7ovVeoJB4?si=g2XZeIp_qIc1X-yI
0
#5 candonga1 *
#3 Y Brahim ha fallado el penal tirándolo a lo Panenka.

xD
1
u_1cualquiera #9 u_1cualquiera
#5 hay que ser tontito!
2
Sandman #6 Sandman
#3 A este paso lo mismo el país organizador tampoco les deja entrar de todas maneras; al menos se iban por la puerta grande.
0
#11 bizcobollo *
#3 Eso sería justo si a cambio si se demuestra que tenían razón deben dimitir todos los directivos de la FIFA.
Sólo sancionar a los demás sin asumir responsabilidades por los errores propios cometidos no puede ser.
0
themarquesito #19 themarquesito
#3 Absolute cinema  media
1
Charles_Dexter_Ward #20 Charles_Dexter_Ward
#19 A Ibrahin (RMadrid) le espera una buena en Marruecos. Después de fallar el penalti lo han sentado.
0
#16 maestrodenada
Y este verano el.mundkal.en eeuu, veremos cosas parecidas, árbitros pitando a favor del anfitrión. Redadas en las gradas y los.añedaños, el que no sea anglo y vaya de publico al mundial se juega una visita guiada a territorio bukele
1
#14 cunaxa
¿ No hay un sub de deportes ?
1
Pertinax #12 Pertinax
#10 Pues no sé qué prefiero, la verdad.
0
Pertinax #8 Pertinax *
¿Ahora aceptamos los meneos sobre cualquier incidencia de un evento futbolístico? Joder, cómo ha cambiado el cuento.

Al hoyo por irrelevantérrima.
0
u_1cualquiera #10 u_1cualquiera
#8 por un día que no sea Trump o Ayuso
0
#22 guillersk
#8 Amargadito
1
Jointhouse_Blues #24 Jointhouse_Blues
cómo falló eso?
0
Jointhouse_Blues #15 Jointhouse_Blues
¿Dónde lo estáis viendo?
0
Jointhouse_Blues #23 Jointhouse_Blues
#21 se agradece
1
#25 wendigo
Senegal Wins

Saludos
0

