edición general
10 meneos
12 clics
Senadores de EEUU han pedido a Apple y Google que eliminen X y Grok de las tiendas de aplicaciones

Senadores de EEUU han pedido a Apple y Google que eliminen X y Grok de las tiendas de aplicaciones

Vaya polémica que se viene a continuación por parte del Senado de los Estados Unidos debido a que tres de sus integrantes han solicitado a Apple y a Google que eliminen X y Grok de sus tiendas de apps. Ron Wyden, Ed Markey y Ben Ray Luján se pronunciaron a través de una carta abierta a los CEOs de Apple y Google para que retiren de forma temporal estas apps debido a "contenido repugnante". Esperan una investigación acorde a lo sucedido.

| etiquetas: senadores , eeuu , apple , grok , x , eliminación , google
8 2 0 K 108 tecnología
3 comentarios
8 2 0 K 108 tecnología
azathothruna #1 azathothruna
Vamos a ver el retorno del Muskoso al lado del zanahorio :shit: xD
2 K 50
Gry #2 Gry *
¿De que agujero han salido estos? se puede acceder a grok sin necesidad de usar apps y además las imágenes de las que se está hablando últimamente fueron publicadas en X.

Lo que tienen que pedir es que deshabiliten la opción de creación de imágenes hasta que lo lobotomicen
1 K 30
#3 Poligrafo *
Ahora solo falta que nuestros eurodiputas de Bruselas eliminen Google y Apple de aqui.
0 K 8

menéame