Senadores de EEUU han pedido a Apple y Google que eliminen X y Grok de las tiendas de aplicaciones

Vaya polémica que se viene a continuación por parte del Senado de los Estados Unidos debido a que tres de sus integrantes han solicitado a Apple y a Google que eliminen X y Grok de sus tiendas de apps. Ron Wyden, Ed Markey y Ben Ray Luján se pronunciaron a través de una carta abierta a los CEOs de Apple y Google para que retiren de forma temporal estas apps debido a "contenido repugnante". Esperan una investigación acorde a lo sucedido.