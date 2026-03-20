Senadora exige que nominado a presidir la Fed explique sus vínculos con Epstein

La principal representante demócrata en el Comité de Banca del Senado, Elizabeth Warren, exigió que Kevin Warsh, nominado por el presidente Donald Trump para ocupar la presidencia de la Reserva Federal (Fed), explique qué relación, si es que hubo alguna, mantuvo con el fallecido Jeffrey Epstein, condenado por delitos sexuales. En una carta enviada a Warsh, la senadora por Masachusets, solicitó aclaraciones después de que el nombre de Warsh apareció en documentos relacionados con Epstein publicados por el gobierno a principios de este año. E