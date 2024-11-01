Un senador mexicano de 69 años enseña los regalos que ha recibido y entre ellos se ve una caja de condones, desatando la polémica  

En la foto de la canasta que compartió Félix Salgado Macedonio, además de condones, se observan artículos de higiene personal como cepillo o pasta de dientes. La fotografía ya fue retirada de su perfil luego de que a Félix Salgado Macedonio le llegara “una regañadera” por subir este contenido, aunque aclaró que él no lo considera “indecente”. Insinuó que ya no usa “esas cosas” pues ya es una persona mayor. Asimismo, aclaró que él es un “adulto mayor y amigo del lonol, vaporub, paracetamol y del alcanfor.