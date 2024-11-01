edición general
El Senado de Suiza descarta imponer sanciones a los colonos israelíes

El Senado suizo (Consejo de los Estados) rechazó ayer 4 de las 5 demandas incluidas en una moción por Carlo Sommaruga, del Partido Socialista, a debate en una sesión extraordinaria dedicada al conflicto en Gaza, convocada por socialistas y Verdes. La mayoría se pronunció claramente en contra de sumarse a las sanciones de la UE contra colonos israelíes implicados en actos de violencia, y en contra de suspender la cooperación militar con Israel, lo que habría implicado detener exportaciones de material bélico y bienes de uso dual hacia Israel.

cenutrios_unidos #1 cenutrios_unidos
Nuestros principios son el dinero...si lo hicimos con los nazis no lo vamos a hacer con estos...
#3 sarri
Suiza, el estado la banca neutral.
XtrMnIO #2 XtrMnIO
El dinero es el dinero, aunque esté manchado de sangre de miles de inocentes.
#4 Bravok1
El senado de Suiza se declara complice del asesinato masivo de bebés y niños pequeños.
Esa es la única realidad. Occidente cancer mundial.
