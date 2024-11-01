La semana laboral de cuatro días ha seducido a Europa por la productividad. Filipinas la ha aplicado para ahorrar en gasolina

Filipinas ha aprobado una semana laboral de cuatro días para parte del sector público El objetivo no ha sido mejorar la conciliación, sino reducir el consumo de combustible ante la subida del crudo por el conflicto con Irán. Las distintas pruebas llevadas a cabo por todo el mundo han revelado que reducir la semana laboral de cinco días y 40 horas a cuatro días, contribuye a mejorar no solo el bienestar de los trabajadores, sino que también se mejora su productividad y el compromiso con su trabajo.