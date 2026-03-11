La semana criminal del asesino de Miranda: acababa de salir de prisión, pasó la tarde previa bebiendo y no soportaba el rechazo de su pareja

J.M.G. no soportaba que Dolores hubiera decidido romper una relación que no estaba bajo el radar del sistema policial Viogen. El agresor tomó la decisión de provocar el incendio porque la víctima le había rechazado en varias ocasiones. La insistencia del hombre era tal que, indican las mismas fuentes, acceder a la víctima se había convertido en «una obsesión». La situación de acoso por su parte y de rechazo por parte de la mujer era una constante. Acababa de salir de la cárcel después de haber sido condenado por intentar secuestrar a MG en 2023