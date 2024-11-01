Seis soldados estadounidenses muertos mientras aumenta el número de muertos tras el ataque de Irán en Kuwait [eng]

Las muertes se produjeron como resultado de un ataque iraní directo contra un centro de operaciones tácticas improvisado en el puerto civil de Shuaiba en Kuwait el domingo por la mañana, hora local, según informó CNN una fuente familiarizada con el asunto. Inicialmente reportado como un ataque fatal que mató a cuatro miembros del personal, el número de muertos aumentó a seis después de que se recuperaron los restos de dos miembros adicionales del servicio, dijo el Comando Central.