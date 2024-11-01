edición general
Seis sindicatos convocarán un paro general en Euskadi y Nafarroa en solidaridad con Palestina y contra el genocidio en Gaza

Los sindicatos LAB, CCOO, Steilas, Solidari, Etxalde e Hiru convocarán un paro general en Araba, Bizkaia, Gipuzkoa y Nafarroa para "expresar la solidaridad del conjunto de la clase trabajadora con el pueblo palestino" y denunciar el genocidio de Israel en Gaza. También exigirán a la patronal y a las instituciones, "tanto propias como internacionales, que suspendan toda relación comercial con el Estado de Israel" porque "no se puede seguir haciendo negocio a costa de un genocidio".

