1
meneos
20
clics
El seguro de impago anunciado por Sánchez ya lo propuso Feijóo en enero
Entre las medidas anunciadas este lunes por el presidente figuran propuestas idénticas a las del Partido Popular
politica
#3
concentrado
Supongo que el PP también se opondrá
1
K
17
#1
johel
*
En el tema de la vivienda el ppxsoe es una misma organizacion con animo de lucro, en el que uno hace de malo y el otro de bueno. Si escarbamos mas seguro que llevan 40 años proponiendo cosas parecidas que finalmente solo se llevan a cabo cuando se han afinado para el beneficio del duo de constructuras/entidades bancarias.
0
K
11
#2
correcorrecorre
Mismo perro con diferente correa
0
K
10
#4
jacapaca
Y ahora el pp se opondrá ????????????
0
K
6
Ver toda la conversación (
4
comentarios)
