edición general
3 meneos
6 clics
Por qué el segundo mandato de Ursula von der Leyen es complicado [ENG]

Por qué el segundo mandato de Ursula von der Leyen es complicado [ENG]

La autoridad que muestra una presidenta de la Comisión no solo depende de su personalidad y cualidades de liderazgo, sino también del contexto político y económico más amplio, así como de la cuestión de si la Comisión tiene las competencias necesarias para las crisis del momento. Durante su primer mandato, Ursula von der Leyen fue una gestora de crisis capaz. El Covid-19 golpeó apenas unos meses después de asumir el cargo, seguido de la invasión de Ucrania por parte de Rusia en 2022. Su segundo mandato es muy diferente. Las circunstancias...

| etiquetas: von der leyen , comisión europea , parlamento europeo , ue , geopolitica
2 1 0 K 25 actualidad
6 comentarios
2 1 0 K 25 actualidad
tul #1 tul *
Que sea una sicaria a sueldo de los gringos igual tiene algo que ver
5 K 43
Tkachenko #2 Tkachenko
#1 la psicopatía tampoco ayuda
0 K 15
tul #3 tul
#2 en su linea de trabajo no lo tengo tan claro, sin ser una psicopata es dificil llegar hasta ahi
0 K 15
Tkachenko #4 Tkachenko
#3 toda la razón ;)
0 K 15
cosmonauta #5 cosmonauta
#2 Dejalo, pobre..no hagas bromas con la salud mental de otro meneante.
0 K 14
#6 angar300
Si la ética, la moral y los derechos humanos fueran la base de cualquier gobierno europeo, ella no estaría ahí. Tal vez por eso es todo mas complicado...
0 K 7

menéame