Por qué el segundo mandato de Ursula von der Leyen es complicado [ENG]

La autoridad que muestra una presidenta de la Comisión no solo depende de su personalidad y cualidades de liderazgo, sino también del contexto político y económico más amplio, así como de la cuestión de si la Comisión tiene las competencias necesarias para las crisis del momento. Durante su primer mandato, Ursula von der Leyen fue una gestora de crisis capaz. El Covid-19 golpeó apenas unos meses después de asumir el cargo, seguido de la invasión de Ucrania por parte de Rusia en 2022. Su segundo mandato es muy diferente. Las circunstancias...