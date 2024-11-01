edición general
13 meneos
27 clics
El segundo centro de divulgación astronómica más grande de mundo está en Aragón

El segundo centro de divulgación astronómica más grande de mundo está en Aragón

Galáctica abrió en abril de 2023 en Arcos de las Salinas (Teruel) en la comarca de Gúdar-Javalambre, territorio con la certificación de Reserva y Destino Starlight, con uno de los cielos nocturnos de más calidad de Europa. Aquí está el Observatorio Astrofísico de Javalambre a casi 2000 m de altitud. “Somos el centro de difusión y práctica de astronomía más grande de Europa y el segundo de todo el mundo, detrás del Observatorio McDonald de Texas”. [ Páginas oficiales: galactica.org.es/ , www.cefca.es/galactica_es/general ]

| etiquetas: galáctica , aragón , teruel , arcos de las salinas , astroturismo , astronomía
11 2 0 K 132 ciencia
5 comentarios
11 2 0 K 132 ciencia
#1 Hombre_de_Estado *
Lo único que encontré en Menéame es esta noticia de 2020 (al menos yo no conseguí encontrar más):
- www.meneame.net/m/mnm/galactica-teruel-estrena-segunda-camara-astronom

Si alguien lo ha visitado, que se anime a comentar que tal estuvo. Gracias de antemano.
0 K 20
kinz000 #4 kinz000
#1 Estuve hace un tiempo y genial vale mucho la pena las visitas guiada y la observación nocturna.
Eso sí si vas en invierno abrígate pero mucho
1 K 31
#5 Hombre_de_Estado
#4 OK, muchas gracias por el consejo. Cogeré la rebequita :-D
0 K 20
MoñecoTeDrapo #2 MoñecoTeDrapo
¡Cuidado con los Cylons!
0 K 10
#3 Leon_Bocanegra *
Bienvenidos al plane'ario observa'orio
0 K 12

menéame