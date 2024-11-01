edición general
Una segunda mujer acusa al fiscal jefe de la CPI, Karim Khan, de conducta sexual inapropiada (ENG)

Una segunda mujer se ha presentado ante una investigación que investiga las acusaciones de abuso sexual contra Karim Khan, el fiscal jefe de la Corte Penal Internacional (CPI). La mujer ha alegado que mientras trabajaba para el destacado abogado británico al principio de su carrera, él se comportó de manera inapropiada, la sometió a insinuaciones sexuales no deseadas, abusó de su autoridad sobre ella y trató repetidamente de presionarla para que tuviera actividades sexuales. La mujer tenía veintitantos años y trabajaba como becaria no remunerad

#2 sarri
Assange vibes...
5
#6 albx *
Un nuevo Julian Assange.

Como la extrema derecha usa la doctrina woke para sus propios intereses.
Edit: Ya lo decía #2
0
Veelicus #1 Veelicus
y si hace falta una tercera tambien aparecera, todo aquel que se opone a los nazis sionistas lo paga
3
TipejoGuti #4 TipejoGuti
#1 Al final nuestro problema es ese, tenemos un sistema que se apoya finalmente en personas y existe una abanico tan amplísimo de mecanismos de hacer cambiar de opinión a alguien que la mayoría de las veces rezas para que primero te quieran comprar...
1
#3 txepel *
Descaradamente relacionada: www.meneame.net/story/abogado-cpi-vinculado-asesor-netanyahu-advirtio-

En breve la nigeriana esa que decía que Dios le había encomendado proteger a Israel nueva fiscal.
2
#7 PerritaPiloto
Todos los casos de abusos sexuales hay que estudiarlos, pero que treinta años después una mujer aparezca para denunciar abusos de un hombre... pues flaco favor nos hace a las demás. O los hechos se denuncian en su momento o suenan a venganza.

O en el caso que nos ocupa, que han sondeado a todas las que de becarias o de junior trabajaron con él y han encontrado a dos que están dispuestas a cobrar por denunciarle.
0
millanin #5 millanin
La casualidad
0

