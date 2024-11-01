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Según informes, colonos golpearon a una mujer palestina y asaltaron varias ciudades de Cisjordania. [eng]

Colonos israelíes atacaron varias localidades palestinas en el centro de Cisjordania el sábado causando heridos. y Una mujer palestina fue agredida por colonos en el sur del territorio. Estos incidentes son los más recientes de una ola de violencia perpetrada por colonos que se ha intensificado en los últimos meses y se ha agravado desde el inicio de la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán, según un informe de una organización de derechos humanos.

| etiquetas: israel , cisjordania , colonos
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6 comentarios
14 2 0 K 167 actualidad
josde #1 josde
Los colonos Israelís tan hijos de frutas como sus soldados y gobierno, unos criminales totales.
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Asimismov #2 Asimismov
#1 y sus cómplices, encubridores, colaboradores necesarios, defensores y exculpadores como algunos políticos madrileños, españoles, europeos, ...
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sotillo #5 sotillo
#2 Esos que dices hacen lo mismo pero con otras armas
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GeneWilder #3 GeneWilder
#1 Destino manifiesto 2.0
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sotillo #4 sotillo
#1 Cuando una familia decide abandonar su país para hacerse rico sabiendo que le va a robar la casa y las tierras a otra y que tendrá que asesinar a la familia entera, hombre , ya te digo que buena persona no es y si puedes evitar que sea tu vecino, aunque sea de vacaciones, ese riesgo de que te hagan lo mismo que te quitas de encima
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#6 arreglenenlacemagico
deberian atar a los colonos parte del problema no la solucion aunque con la derecha meseanica en el poder poco o nada van a hacer
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menéame