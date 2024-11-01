Según informes, colonos golpearon a una mujer palestina y asaltaron varias ciudades de Cisjordania. [eng]

Colonos israelíes atacaron varias localidades palestinas en el centro de Cisjordania el sábado causando heridos. y Una mujer palestina fue agredida por colonos en el sur del territorio. Estos incidentes son los más recientes de una ola de violencia perpetrada por colonos que se ha intensificado en los últimos meses y se ha agravado desde el inicio de la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán, según un informe de una organización de derechos humanos.