Según un estudio, la caza de ballenas comenzó mil años antes de lo que se creía, hace 5.000 años

Una investigación internacional ha revelado que comunidades indígenas del actual sur de Brasil cazaban grandes ballenas hace 5.000 años, unos mil años antes de las primeras evidencias documentadas en las sociedades del Ártico y del Pacífico Norte. El estudio redefine el papel de las comunidades sudamericanas en el surgimiento de culturas marítimas complejas, ya que hasta ahora se creía que los orígenes de la caza de grandes grandes ballenas se encontraban entre sociedades posglaciales del hemisferio norte, entre hace 3.500 y 2.500 antes