Según una encuesta, el 40% de la ciudadanía de Cataluña prioriza vivir en un país capaz de garantizar un nivel de vida adecuado aunque no sea del todo democrático

Además, el 27% cree que el feminismo ha ido demasiado lejos y solo el 22% de la población considera que en las elecciones no hay pucherazos. La encuesta revela además que el 25% considera que el coronavirus nació en un laboratorio como arma biológica y el 40% no descarta que las vacunas sean más perjudiciales que beneficiosas y las farmacéuticas lo amagan.

Torrezzno #2 Torrezzno
entonces están en el país adecuado xD
ElenaCoures1 #19 ElenaCoures1
#2 Duró 8 segundos, como una supernova de esas de luz, pero de mierda xD
#9 Tronchador.
Vaya sorpresa, le das a la gente vivir en una dictadura stalinista con casa, trabajo, vacaciones y buena calidad de vida o una democracia plena con bandas y asesinatos, y el que pueda hacer que haga, como Haití, y la gente elige vivir bien. Malditos locos.
#4 Quillotro
Ojo: "El 40% no descarta que las vacunas sean más perjudiciales que beneficiosas y las farmacéuticas lo amagan"
ElenaCoures1 #20 ElenaCoures1
#4 Sí, ovejas con un cociente intelectual elevadísimo
Invalida todo lo demás
#21 DenisseJoel
#4 No sé qué será "amagar", pero las farmacéuticas, como empresas privadas que son, solo miran por el bien común, al igual que los gobiernos que adquieren sus productos.
#24 Quillotro
#21 Amagar es esconder en catalán. Es que ni la traducción se salva...
#25 DenisseJoel
#24 Ah, pues más a mí favor. Las empresas tienen derecho al secreto empresarial. No van a estar publicando mierdas que reduzcan sus beneficios solo porque "salven vidas", por usar una expresión de rojos.
#27 VFR
#4 Eso explica que haya quien no se vacuna de la gripe
BlackDog #3 BlackDog *
No me extraña, la gente llega un momento en el que lo que mas le importa es vivir bien, en un sitio seguro y formar una familia, se la suda si es en un país con un dictador al que no se le puede criticar, al menos el dictador si tiene que hacer un proyecto a 6 años vista, lo hace y punto, aquí cualquier cosa que pueda mejorar la vida de los ciudadanos o se hace antes de que termine la legislatura o no se hace porque si no se lleva el merito el próximo partido que gobierne.
#5 civitis
#3 veo que asumes que el tal dictador lo va a hacer por el bien del pueblo. Pobrecico mío
#7 Tronchador.
#5 Es que con franco se vivía mejor xD
BlackDog #10 BlackDog *
#5 No, al dictador le interesa que el país vaya bien, y le interesa tener a la gente contenta, cuanto mejor vaya el país y la gente este más contenta mejor y mas tranquilo puede vivir.

Mira la cantidad de gente que se va a Qatar y mira como ha crecido en los últimos años... tu ves a PP y PSOE haciendo algo parecido con España? ja
#13 civitis
#10 Mira tú la cantidad de gente que se iba de españa con paquito y mira la cantidad de gente que se viene a España y mira como ha crecido en los últimos años, con PP y PSOE gobernando. Ya sé que es difícil defender lo que defiendes, pero cúrratelo un poco más
BlackDog #18 BlackDog *
#13 En Qatar no ha habido una guerra civil, si me comparas el Qatar de hoy en día con la España de la postguerra...
#1 Leclercia_adecarboxylata *
Cuarenta % (no me refiero a lo del titular).
#26 VFR
#1 Basta ver la de gente que no se vacuna contra la gripe
placeres #6 placeres *
..Y hasta poco me parece. Una de las mejores tiras de mafalda con Felipe refleja la gris realidad del común de los mortales y que los "héroes" o gente contracorriente son excepcionales

Mafalda:-Es mejor morir de pie a vivir de rodillas
Felipe:-.¿Y será muy deshonroso subsistir sentados?  media
curaca #16 curaca
En Meneame el porcentaje debe ser algo superior, lo digo por la cantidad de mensajes loando los éxitos de China sin pararse a ver el tipo de régimen que está llevando a cabo esos logros.
rob #15 rob
Seguro que a ese 40% no les gusta la Sardana.
OCLuis #11 OCLuis
No hay que irse tan lejos. Ya vivimos en un sistema que no es para nada democrático: una democracia que permite la existencia de un partido con la promesa electoral de deshacer la democracia cuando consiga gobernar es una democracia imperfecta.

Luego están los mafiosos ladrones que se hacen pasar por partido político, de los que no podemos deshacernos ni aunque la justicia diga que son precisamente eso, mafiosos y ladrones. Sin olvidar los lobys que sugestiona a la clase política para…   » ver todo el comentario
#22 DenisseJoel
#11 Y con esclavos.
XtrMnIO #12 XtrMnIO
La movida es que cuando no hay democracia, no vive bien el 40% de la gente, sino el 1%, y el resto puteados a servir a ese 1%.
#23 DenisseJoel
#12 ¿En China o EEUU vive bien solo el 1% de la gente?
Robus #14 Robus
Supongo que, visto lo visto con el 155, han aceptado que no viven en una democracia y se resignan a vivir tranquilos.

Normal.
#28 anamabel
#14 Ya lo vieron antes, con el borrador de constitució catalana y lo de declarar la independencia con sólo un 40% de la población a favor. Seguramente sería el mismo 40% antivacunas
duende #8 duende
¿Y cual es la noticia?, ¿qué la pirámide de Maslow funciona en el mundo real?
psicologiaymente.com/psicologia/piramide-de-maslow
#17 solomonovolumen
Sorpresón en las Gaunas! Elegir entre la dictadura de la mayoría o la dictadura de una persona. Elegir entre cualquier Emirato o ente Argentina o Venezuela.
