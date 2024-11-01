Según una encuesta, el 40% de la ciudadanía de Cataluña prioriza vivir en un país capaz de garantizar un nivel de vida adecuado aunque no sea del todo democrático

Además, el 27% cree que el feminismo ha ido demasiado lejos y solo el 22% de la población considera que en las elecciones no hay pucherazos. La encuesta revela además que el 25% considera que el coronavirus nació en un laboratorio como arma biológica y el 40% no descarta que las vacunas sean más perjudiciales que beneficiosas y las farmacéuticas lo amagan.