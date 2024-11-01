Según una encuesta, el 40% de la ciudadanía de Cataluña prioriza vivir en un país capaz de garantizar un nivel de vida adecuado aunque no sea del todo democrático

Además, el 27% cree que el feminismo ha ido demasiado lejos y solo el 22% de la población considera que en las elecciones no hay pucherazos. La encuesta revela además que el 25% considera que el coronavirus nació en un laboratorio como arma biológica y el 40% no descarta que las vacunas sean más perjudiciales que beneficiosas y las farmacéuticas lo amagan.
| etiquetas: encuesta , democracia , cataluña
Invalida todo lo demás
Mira la cantidad de gente que se va a Qatar y mira como ha crecido en los últimos años... tu ves a PP y PSOE haciendo algo parecido con España? ja
Mafalda:-Es mejor morir de pie a vivir de rodillas
Felipe:-.¿Y será muy deshonroso subsistir sentados?
Luego están los mafiosos ladrones que se hacen pasar por partido político, de los que no podemos deshacernos ni aunque la justicia diga que son precisamente eso, mafiosos y ladrones. Sin olvidar los lobys que sugestiona a la clase política para… » ver todo el comentario
Normal.
