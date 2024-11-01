Según Cruz: Schumer provocará un cierre del Gobierno semanas antes de las elecciones de mitad de legislatura [ENG]

El senador Ted Cruz (republicano por Texas) pronosticó el martes que el líder de la minoría del Senado, Chuck Schumer (demócrata por Nueva York), provocaría un cierre del Gobierno poco antes de las elecciones de mitad de mandato de este año. «El 30 de septiembre se agotarán los fondos del Gobierno federal. Chuck Schumer no es un tipo creativo, no es difícil de predecir. El año pasado, justo antes de las elecciones, ¿qué hizo Schumer? Provocó el cierre de todo el Gobierno, y los demócratas creen que ese cierre les ayudó políticamente y les bene