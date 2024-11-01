edición general
El secuestro de Maduro y Las Dos Torres

Acaba de conocerse el secuestro del presidente venezolano por parte de tropas estadounidenses que aterrizaron en Caracas para ejecutar la operación, rodeada de una fuerte campaña de bombardeos destinada a generar el caos que la facilitase. No dudo de que Trump cuenta con el apoyo de una parte del ejército y la administración venezolana, imprescindible para hacer algo así (se han filtrado imágenes de una larga hilera de helicópteros estadounidenses volando por Caracas sin demasiada velocidad y sin ser derribados).

Javi_Pina #1 Javi_Pina *
¿Ya podemos romper acuerdos comerciales con EEUU y sacarlos de las competiciones deportivas? No se hacen acuerdos con Mordor. Y solo espero que la gente libre de América latina se una contra los orcos invasores.
