Secuelas de 'La Gran Recalificación': OHLA y el exdueño de Poker Stars se reparten Canalejas y la hostelería agoniza

Se recalificó una manzana junto a Sol para la Operación Canalejas, vaciando siete edificios y cambiando leyes bajo gobiernos de Botella y Aguirre, con Villar Mir como gran beneficiado. Hoy Aguirre y Botella están retiradas y OHL ha decaído, pero el complejo sigue dividido entre Mohari y OHLA. El gran fiasco es el food hall: 3.000 m² casi vacíos, accesos clausurados y solo un restaurante resistiendo ante alquileres desorbitados y una estrategia que empujó al cierre de más de 30 locales.