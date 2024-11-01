Secuelas de 'La Gran Recalificación': OHLA y el exdueño de Poker Stars se reparten Canalejas y la hostelería agoniza

Se recalificó una manzana junto a Sol para la Operación Canalejas, vaciando siete edificios y cambiando leyes bajo gobiernos de Botella y Aguirre, con Villar Mir como gran beneficiado. Hoy Aguirre y Botella están retiradas y OHL ha decaído, pero el complejo sigue dividido entre Mohari y OHLA. El gran fiasco es el food hall: 3.000 m² casi vacíos, accesos clausurados y solo un restaurante resistiendo ante alquileres desorbitados y una estrategia que empujó al cierre de más de 30 locales.
Igual con un buen marketing y precios asequibles lo reflotaba.
Bueno, en cuatro días el ascensor se estropearía muy a menudo.
¿Será legal decir que la galería está cerrada por obras, cuando no lo está y hay un negocio funcionando?