edición general
3 meneos
7 clics
El sector de los pisos turísticos en Asturias avisa: "Nos sentimos amenazados y estigmatizados"

El sector de los pisos turísticos en Asturias avisa: "Nos sentimos amenazados y estigmatizados"

El debate puso de relieve tanto el hartazgo acumulado en los últimos años como la voluntad de trabajar colectivamente para defender la actividad. Desde la organización se animó a los asistentes a asociarse a través de casocia.es, y se abrió la puerta a organizar nuevas citas en diferentes formatos. El secretario general del PP de Gijón, David Cuesta García, acudió “a título personal, invitado por el presidente de CASOCIA”, pero aprovechó para lanzar un duro mensaje a los medios

| etiquetas: david cuesta garcía , pp , asturias , psoe , barbón , piso turístico , especulació
3 0 0 K 48 actualidad
4 comentarios
3 0 0 K 48 actualidad
pazentrelosmundos #4 pazentrelosmundos
Ahora ser rentista es una actividad profesional... Venga Home, no me joder.
2 K 35
Laro__ #1 Laro__
Poco me parece
0 K 13
winstonsmithh #3 winstonsmithh *
Bien, bieeeen.  media
0 K 10
#2 Astur_ *
con las cabañas rurales, no tendré problemas... lo contrario, más clientes, no?
0 K 9

menéame