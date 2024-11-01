edición general
Sectarismo purista o alianza antifascista: lecciones históricas ante el avance del fascismo

En última instancia, el paso de "clase contra clase" a los Frentes Populares expresa uno de los dilemas centrales de las izquierdas: cómo articular la defensa inmediata de conquistas democráticas con un proyecto de transformación social profunda, y cómo combinar principios estratégicos con la correlación real de fuerzas. Lejos de ser un debate cerrado, esta cuestión interpela directamente a las izquierdas contemporáneas, enfrentadas de nuevo al avance de fuerzas reaccionarias y a la tentación permanente del sectarismo...

YSiguesLeyendo
... La historia ofrece lecciones claras. Dividir a la izquierda en contextos de ofensiva fascista no es una muestra de radicalidad, sino una irresponsabilidad histórica. Como entendieron Dimitrov, José Díaz y Dolores Ibárruri, la unidad no es una renuncia, sino una condición de posibilidad para resistir, defender y avanzar. La historia enseña; la pregunta, hoy como ayer, es si estaremos dispuestos a aprender.
