Sectarismo purista o alianza antifascista: lecciones históricas ante el avance del fascismo

En última instancia, el paso de "clase contra clase" a los Frentes Populares expresa uno de los dilemas centrales de las izquierdas: cómo articular la defensa inmediata de conquistas democráticas con un proyecto de transformación social profunda, y cómo combinar principios estratégicos con la correlación real de fuerzas. Lejos de ser un debate cerrado, esta cuestión interpela directamente a las izquierdas contemporáneas, enfrentadas de nuevo al avance de fuerzas reaccionarias y a la tentación permanente del sectarismo...