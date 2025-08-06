edición general
¿Secta maléfica o trinchera de la razón?: la masonería en España

"¿Secta maléfica o trinchera de la razón?" es el título de una obra publicada por el historiador Francisco Martínez Hoyos en la editorial Cátedra

u_1cualquiera #1 u_1cualquiera
Hostia, el autor es Paco! Hizo EGB y BUP conmigo!
MoñecoTeDrapo #2 MoñecoTeDrapo *
Clubes de snobs para sacarles los cuartos vendiéndoles humo apelando a su ego.
