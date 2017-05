La “secta” que denuncia el ‘otro’ Partido Popular

Diversas voces discrepantes de la línea oficial del PP hablan de los vicios de su partido y hacen autocrítica. “La gente que vale no llega a nada dentro del partido”. “Los cargos no se deben a los afiliados ni a los ciudadanos sino al dedo que los ha puesto ahí”. “Una especie de secta en la que se exige adhesión inquebrantable al líder, y si no, estás muerto”. “Gente que lleva mamando de esto toda su vida, y confunde continuamente lo privado con lo público”. No son voces de fuera: son voces de dentro. De dentro del Partido Popular.