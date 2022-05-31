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Los secretos bajo los vendajes de Nespamedu, médico del faraón

Los secretos bajo los vendajes de Nespamedu, médico del faraón

En 2018 se hacían públicos los espectaculares resultados obtenidos del proyecto de colaboración entre el MAN y el Hospital Universitario Quirónsalud Madrid que denominaron “PROYECTO TAC MOMIAS”, en el que se acordó, entre radiólogos y egiptólogos, profundizar en el estudio de cuatro momias, tres egipcias y una guanche. De las tres momias egipcias, la que suscitó mayor atención por su complejidad y por los adornos que portaba fue la que llamaron la “momia dorada", que resultó ser el sacerdote egipcio Nespamedu.

| etiquetas: médico , faraón , nespamedu
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devilinside #1 devilinside
Hostiaputa, los de Quirón también realizan pruebas diagnósticas a los muertos momificados. Esto se está escapando de las manos
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menéame