Los secretos bajo los vendajes de Nespamedu, médico del faraón

En 2018 se hacían públicos los espectaculares resultados obtenidos del proyecto de colaboración entre el MAN y el Hospital Universitario Quirónsalud Madrid que denominaron “PROYECTO TAC MOMIAS”, en el que se acordó, entre radiólogos y egiptólogos, profundizar en el estudio de cuatro momias, tres egipcias y una guanche. De las tres momias egipcias, la que suscitó mayor atención por su complejidad y por los adornos que portaba fue la que llamaron la “momia dorada", que resultó ser el sacerdote egipcio Nespamedu.