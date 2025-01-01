edición general
El secreto sucio de la industria aeronaútica: Fallos en el combustible limpio para aviones [ENG]

El combustible de aviación sostenible (SAF) se elabora con aceite de cocina usado, residuos agrícolas y otros desechos. «Algunas aerolíneas fueron poco sinceras en sus comunicados», exagerando su compromiso con proyectos SAF, que será el 0,7% del combustible usado en 2025 (0,3% en 2024), el tráfico pasajeros subirá 6%. De 165 proyectos SAF anunciados en 12 años: 44 sin noticias, 23 abandonados, 27 en retraso o suspenso, 31 aún no produjeron combustible, 4 son créditos sin combustible físico; de 36 realizados, sólo 10 con volumenes comerciales.

La UE está apostando para la aviación sostenible (sic) por un mix entre combustible sintético a partir de hidrógeno y biofuel producido a partir de deshechos vegetales.

transport.ec.europa.eu/transport-modes/air/environment/refueleu-aviati

En Bruselas quedaron muy quemados con todo el fraude que hubo hace una década con los biocombustibles y desde entonces los controles son más estrictos.
A ver, un poco de por favor. Esto es investigación con perspectivas de mercado, lo normal es que la mayoría fracasen y se paralicen antes de seguir por vía muerta. Lo importante es que 10 han sacado algo comercialmente interesante y esas líneas no se abandonan...generan una nueva industria.
