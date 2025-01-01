El secreto sucio de la industria aeronaútica: Fallos en el combustible limpio para aviones [ENG]  

El combustible de aviación sostenible (SAF) se elabora con aceite de cocina usado, residuos agrícolas y otros desechos. «Algunas aerolíneas fueron poco sinceras en sus comunicados», exagerando su compromiso con proyectos SAF, que será el 0,7% del combustible usado en 2025 (0,3% en 2024), el tráfico pasajeros subirá 6%. De 165 proyectos SAF anunciados en 12 años: 44 sin noticias, 23 abandonados, 27 en retraso o suspenso, 31 aún no produjeron combustible, 4 son créditos sin combustible físico; de 36 realizados, sólo 10 con volumenes comerciales.
En Bruselas quedaron muy quemados con todo el fraude que hubo hace una década con los biocombustibles y desde entonces los controles son más estrictos.