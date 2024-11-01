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La secretaria general nacional de AMMAR: Georgina Orellano: "Si la única explotación que genera indignación a la izquierda es la explotación de una puta es por una lógica puritana"

La secretaria general nacional de AMMAR: Georgina Orellano: "Si la única explotación que genera indignación a la izquierda es la explotación de una puta es por una lógica puritana"

Frente a la violencia que aplasta desde las instituciones, el estigma, la moral, el supremacismo y la clase, Georgina Orellano alza la voz para relatar una historia oculta debajo de la alfombra del pánico sexual y el punitivismo. Su historia, la historia de una puta, de "ese insulto". Además de Secretaria General Nacional del Sindicato de Trabajadorxs Sexualxs de Argentina, Orellano es autora de Puta Feminista. Un relato en primera persona que constituye un alegato a la organización política desde los márgenes.

| etiquetas: secretaria general , georgiana orellano
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48 comentarios
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Comentarios destacados:          
#4 Precisamente de o que se queja la izquierda es toda explotación... y el cuerpo es la última barrera. Lo mismo que vender órganos, sangre o cualquier burrada que los ricos quieran comprar a cuenta de los más vulnerables.
TooBased #4 TooBased
Precisamente de o que se queja la izquierda es toda explotación... y el cuerpo es la última barrera. Lo mismo que vender órganos, sangre o cualquier burrada que los ricos quieran comprar a cuenta de los más vulnerables.
6 K 94
#15 IngridPared
#4 No compares echar un polvo (o mil) con perder un riñón, hombre de Dios.
2 K 39
TooBased #16 TooBased
#15 En términos de protección a los vulnerables, es lo mismo.

Un rico puede prostituir a niñas con su dinero y destrozarles la vida, al igual que puede comprar un riñón.

Se trata de proteger a los más vulnerables.
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#17 IngridPared
#16 Estamos hablando de personas adultas, por supuesto. No de comer niños.
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Autarca #19 Autarca
#16 No hablamos de niñas, no se puede ejercer la prostitución siendo niña, hablamos de mayores de edad que tienen derecho a decidir si prefiere tener sexo con desconocidos o dejarse la espalda y la vida en la fabrica del rico explotador

#9 Solo porque tu odies el sexo oral no significa que todo el mundo haga, un poco de perspectiva por favor
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unaqueviene #22 unaqueviene
#19 el tonto de las 5 llega con adelanto hoy xD
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Autarca #24 Autarca
#22 Si es que es lo único que podéis hacer, insultar

Sabéis que no tenéis ni los argumentos, ni la razón

Solo prejuicios, y odio hacia las mujeres que deciden salirse de vuestros dogmas
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unaqueviene #28 unaqueviene
#24 prejuicios? Haz algo por las mujeres prostituidas, a las que les dais asco, y deja de aberrar con tu moralina barata defendiendo y blanqueando la prostitución
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Autarca #31 Autarca *
#28 No confundas, son las prostitutas las que te dan asco a ti

Todo tus comentarios destilan odio hacia unas mujeres que no han hecho ningún daño ni a ti ni a nadie
0 K 11
unaqueviene #33 unaqueviene
#31 tus intentos de manipulación son aún más cutres y baratos que tus intentos de pretender ser el faro de la moral
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Autarca #35 Autarca *
#33 Tu odio a las prostitutas si que es cutre, barato, e innecesario
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unaqueviene #39 unaqueviene
#35 tu necesidad de que alguien tenga la obligación de chuparte la polla por dinero sí que es innecesaria
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Autarca #45 Autarca
#39 Aquí la única persona que esta imponiendo obligaciones eres tu

Si una mujer prefiere chupar una polla por dinero a dejarse la espalda limpiando váteres ajenos, es cosa de ella y de nadie mas

Ya se que tu preferirías que te limpie el váter, que te limpie la mierda que dejas, pero elije ella, no tu
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angelitoMagno #12 angelitoMagno *
si la única explotación que genera indignación al progresismo y la izquierda es la explotación de una puta

El punto de partida es erróneo. La izquierda se indigna con muchos otros tipos de explotaciones. Por ejemplo, con la explotación laboral de inmigrantes sin papeles. En general la base de la izquierda es esa, intentar acabar con la explotación.

Si ella quiere decir que considera que el trabajo sexual no es explotación, o no más explotación que otro tipo de formas de ganar dinero, pues vale, podemos discutir. Pero decir que la explotación sexual es lo único que indigna a la izquierda es partir de un argumento falso.
5 K 70
unaqueviene #9 unaqueviene
Una cosa es que tú vendas tu trabajo, y otra cosa es que te vendas tú. Con la prostitución esas mujeres se convierten en el producto, normalmente por 4 duros.
Y no, dejad de pensar que es menos apetecible limpiar los cagardos de un cerdo de un retrete que chuparle el rabo.
No es puritanismo de ningún tipo, sino estar en contra de la más denigrante de las explotaciones.
3 K 63
#14 IngridPared
#9 Chupar pollas puede ser muy apetecible ¿por qué no? Toda mujer lo hace o lo ha hecho alguna vez gratis, por placer.
Lo de que la prostitución sea la más denigrante de las explotaciones tendrías que explicarlo.
1 K 27
unaqueviene #21 unaqueviene
#14 chupar pollas puede (y debe) calentar a quien lo hace. Placer lo que es placer, no siente más que el dueño de la polla.
Que se corran en tu ojo no te da placer, de hecho, está empezando a haber muchos diagnósticos de gonorrea en ojos.
Si no lo comprendes, yo no puedo pensar por ti.
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elmakina #41 elmakina
#9 A ver, fenómeno, que no te enteras de nada. Vendes una moralina barata mientras decides tú qué trabajos son "dignos" y cuáles no. El problema no es la actividad en sí, es la explotación y las condiciones, exactamente igual que en cualquier curro precario. Pero tú prefieres hacerte el ofendidito selectivo y soltar comparaciones cutres para sentirte superior. Que no te da para más, vaya.
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unaqueviene #44 unaqueviene
#41 si tú te sientes inferior justificadamente por defender que una mujer vulnerable tenga que comer rabos para sobrevivir es que igual aún se puede hacer algo por ti
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elmakina #48 elmakina *
#44 Nadie está defendiendo que alguien "tenga que" hacer nada, estás tergiversando porque es lo único que te queda. Que no cuela, artista.
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#7 Assoka
#5 Entonces se llama trata. Lo mafioso ya delata lo ilícito de la actividad.

Del mismo modo si ruedas porno porque te apuntan con una pistola no estás ejerciendo de actor/actriz, sino siendo víctima de un delito, o haciendo algo más parecido al snuff
5 K 61
ur_quan_master #8 ur_quan_master *
#7 Antes la prostitución no era delito, pero el proxenetismo y la trata sí. Supongo que la cosa sigue más o menos igual.

Trabajo sexual. Mientras sea de verdad libre, seguro y autónomo (sin lucro para terceras partes) no tengo nada en contra

Pero mientras haya lucro de terceros va a haber captación.
2 K 31
taSanás #3 taSanás
pobre Eli, a este paso la cambiarán por un farolillo rojo.... #Putéame
3 K 58
taSanás #6 taSanás
#3 EDIT: ¿Veiscomo no uso adblock? xD
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KLKManin #2 KLKManin *
Lo digo siempre, si una mujer adulta quiere tener sexo, ya sea por amor, dinero o vicio, la opinión de los demás sobra.
4 K 46
ur_quan_master #5 ur_quan_master
#2 ¿ Y si una red de mafiosos decide que muchas mujeres jóvenes deben tener sexo por su dinero y sus vicios?
2 K -11
KLKManin #13 KLKManin
#5 si quiere, no debe
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unaqueviene #10 unaqueviene
#2 hasta que sea tu madre o tu hija.
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KLKManin #11 KLKManin
#10 Me puede no gustar. A lo que me refiero es que el gobierno no tiene derecho a legislar sobre la libertad sexual de nadie.
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unaqueviene #18 unaqueviene
#11 ni a legislar si decides vender un riñón, verdad?
0 K 13
KLKManin #25 KLKManin
#18 ¿qué tiene eso que ver con follar?
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unaqueviene #30 unaqueviene
#25 que para hacer eso, tienes que estar en una situación de extrema vulnerabilidad y encontrar mierdas que personas que decidan aprovecharse de ello
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Autarca #23 Autarca
#10 Y si te encuentras a un chaval cuya madre es prostituta que? Lo ridiculizaras? Le exigirás que odie a su madre?

Y por favor, no empieces con la demagogia de equiparar un polvo con que te quiten un riñón
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unaqueviene #26 unaqueviene
#23 un chaval nunca va a contar que su madre es prostituta porque nadie quiere ser el hijo de puta oficial del colegio. A ver si eso te da una pista
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Autarca #29 Autarca
#26 Porque sabe que mucha gente como tu desprecia a su madre, aunque su madre no le ha hecho daño a nadie
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unaqueviene #32 unaqueviene
#29 a sus madres sólo las desprecian los hombres. Las mujeres despreciamos a los prostituidores
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Autarca #34 Autarca
#32 No fastidies, todos y cada uno de tus comentarios muestran odio a las prostitutas

Esas personas no te han hecho ningún daño, que no lleven su vida como tu crees que una mujer debe llevarlas no es su maldito problema
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unaqueviene #37 unaqueviene *
#34 si hay alguna mujer prostituida que requiera ayuda para salir de esa situación que me contacte por privado.
Hay salida, amigas. Podéis alejaros para siempre de estos prostituidores que simulan defenderos para aprovecharse de vosotras
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Autarca #38 Autarca
#37 Si encarrilan sus vidas según tus estándares las perdonaras???

Pues te fastidias, esas mujeres no necesitan tu perdón, ni tu permiso
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unaqueviene #42 unaqueviene
#38 no voy a seguir con mis infractuosos intentos de que los hombres nos veais a las mujeres como seres humanos
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Autarca #46 Autarca
#42 Dijo la que odia a las mujeres que se salen de su guion
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elmakina #36 elmakina
#10 porque a tu madre o a tu hija adulta tienes derecho a prohibirle lo que quiere hacer con su coño...
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unaqueviene #40 unaqueviene
#36 que tú alientes a tu madre a ser prostituta dice mucho de ti como persona
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elmakina #47 elmakina *
#40 Aquí nadie "alienta" a nadie, se está diciendo algo muy básico que te cuesta procesar: una persona adulta decide sobre su cuerpo (te guste o no). A ver si aprendes la diferencia entre respetar decisiones y montarte películas para sentirte mejor, que parece que no te da la mollera.
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eltxoa #1 eltxoa
y encima puritanismo protestante.
1 K 22
#27 arreglenenlacemagico
porque tenemos una izquierda puritana hasta jesus era mas de izquierda que los mojigatos que tenemos pululando por aqui
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Mesto #43 Mesto
- Mujer obligada a llenar burka= libertad religiosa.
- Mujer que ejerce voluntariamente el uso de su cuerpo= denigración de la mujer.


Todo correcto en la New left 3.0
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menéame