La secretaria general nacional de AMMAR: Georgina Orellano: "Si la única explotación que genera indignación a la izquierda es la explotación de una puta es por una lógica puritana"

Frente a la violencia que aplasta desde las instituciones, el estigma, la moral, el supremacismo y la clase, Georgina Orellano alza la voz para relatar una historia oculta debajo de la alfombra del pánico sexual y el punitivismo. Su historia, la historia de una puta, de "ese insulto". Además de Secretaria General Nacional del Sindicato de Trabajadorxs Sexualxs de Argentina, Orellano es autora de Puta Feminista. Un relato en primera persona que constituye un alegato a la organización política desde los márgenes.
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Un rico puede prostituir a niñas con su dinero y destrozarles la vida, al igual que puede comprar un riñón.
Se trata de proteger a los más vulnerables.
#9 Solo porque tu odies el sexo oral no significa que todo el mundo haga, un poco de perspectiva por favor
Sabéis que no tenéis ni los argumentos, ni la razón
Solo prejuicios, y odio hacia las mujeres que deciden salirse de vuestros dogmas
Todo tus comentarios destilan odio hacia unas mujeres que no han hecho ningún daño ni a ti ni a nadie
Si una mujer prefiere chupar una polla por dinero a dejarse la espalda limpiando váteres ajenos, es cosa de ella y de nadie mas
Ya se que tu preferirías que te limpie el váter, que te limpie la mierda que dejas, pero elije ella, no tu
El punto de partida es erróneo. La izquierda se indigna con muchos otros tipos de explotaciones. Por ejemplo, con la explotación laboral de inmigrantes sin papeles. En general la base de la izquierda es esa, intentar acabar con la explotación.
Si ella quiere decir que considera que el trabajo sexual no es explotación, o no más explotación que otro tipo de formas de ganar dinero, pues vale, podemos discutir. Pero decir que la explotación sexual es lo único que indigna a la izquierda es partir de un argumento falso.
Y no, dejad de pensar que es menos apetecible limpiar los cagardos de un cerdo de un retrete que chuparle el rabo.
No es puritanismo de ningún tipo, sino estar en contra de la más denigrante de las explotaciones.
Lo de que la prostitución sea la más denigrante de las explotaciones tendrías que explicarlo.
Que se corran en tu ojo no te da placer, de hecho, está empezando a haber muchos diagnósticos de gonorrea en ojos.
Si no lo comprendes, yo no puedo pensar por ti.
Del mismo modo si ruedas porno porque te apuntan con una pistola no estás ejerciendo de actor/actriz, sino siendo víctima de un delito, o haciendo algo más parecido al snuff
Trabajo sexual. Mientras sea de verdad libre, seguro y autónomo (sin lucro para terceras partes) no tengo nada en contra
Pero mientras haya lucro de terceros va a haber captación.
www.meneame.net/story/igualdad-pretende-excluir-ayudas-publicas-entida
Y por favor, no empieces con la demagogia de equiparar un polvo con que te quiten un riñón
Esas personas no te han hecho ningún daño, que no lleven su vida como tu crees que una mujer debe llevarlas no es su maldito problema
Hay salida, amigas. Podéis alejaros para siempre de estos prostituidores que simulan defenderos para aprovecharse de vosotras
Pues te fastidias, esas mujeres no necesitan tu perdón, ni tu permiso
- Mujer que ejerce voluntariamente el uso de su cuerpo= denigración de la mujer.
Todo correcto en la New left 3.0