La secretaria general nacional de AMMAR: Georgina Orellano: "Si la única explotación que genera indignación a la izquierda es la explotación de una puta es por una lógica puritana"

Frente a la violencia que aplasta desde las instituciones, el estigma, la moral, el supremacismo y la clase, Georgina Orellano alza la voz para relatar una historia oculta debajo de la alfombra del pánico sexual y el punitivismo. Su historia, la historia de una puta, de "ese insulto". Además de Secretaria General Nacional del Sindicato de Trabajadorxs Sexualxs de Argentina, Orellano es autora de Puta Feminista. Un relato en primera persona que constituye un alegato a la organización política desde los márgenes.