Sebastián Lemba y la mayor rebelión de esclavos del Caribe español

En muchas islas del Caribe una vez esquilmadas las poblaciones indígenas, esclavos africanos reemplazaron a la servidumbre forzosa de indios. La Española llegó a perder prácticamente todo resto de población idngiena y se convirtió en una isla de esclavos negros, donde unos pocos españoles explotaban los recursos naturales de la isla. El negro Sebastián fue uno de esos esclavos, hasta que rompió el yugo de las cadenas y desafío a los esclavistas uniendose a la mayor revolución de esclavos del Caribe español.