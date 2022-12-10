edición general
Sebastián Lemba y la mayor rebelión de esclavos del Caribe español

En muchas islas del Caribe una vez esquilmadas las poblaciones indígenas, esclavos africanos reemplazaron a la servidumbre forzosa de indios. La Española llegó a perder prácticamente todo resto de población idngiena y se convirtió en una isla de esclavos negros, donde unos pocos españoles explotaban los recursos naturales de la isla. El negro Sebastián fue uno de esos esclavos, hasta que rompió el yugo de las cadenas y desafío a los esclavistas uniendose a la mayor revolución de esclavos del Caribe español.

#1 Agrimensor
imposible!!! eran virreinatos, no colonias!!! Las leyes de Indias de la Corona Española protegían a los nativos de abusos y les reconocían como súbditos libres con derechos básicos.
Eufemismo máximo: "llegó a perder prácticamente todo resto de población indígena". Las islas pierden población, nunca los conquistadores acaban con los nativos...
