Ban-Seng Teh, el director comercial de Seagate, ha puesto sobre la mesa en unas declaraciones que ha publicado SCMP a qué nos enfrentamos si nos ceñimos a la crisis actual de las memorias: "Es difícil saber si durará para siempre [...] El ciclo actual es muy inusual porque en el pasado atravesábamos ciclos de escasez y exceso de oferta". Como os hemos explicado en otros artículos, la fuerte subida del precio de los chips de memoria obedece a la altísima demanda de esta clase de semiconductores procedente de los centros de datos para IA.
No le pongo almacenamiento Seagate a mi ordenador ni aunque estuvieran al mismo precio que tenian las cintas de cassette de musica y videojuegos que vendian en el kiosko de debajo de mi casa.
No le pongo almacenamiento Seagate a mi ordenador ni aunque tuviera que despedirme para siempre de mi ordenador, de las redes, de Meneame y de Porntube.
Y me podria tirar tooooda la noche y el fin de semana entero ennumerando infinitas situaciones que en ninguna de ella le pongo almacenamiento Seagate a mi ordenador.