Seagate advierte que las memorias seguirán subiendo de precio mientras la IA esté en auge: hay algo que nos preocupa aún más

Ban-Seng Teh, el director comercial de Seagate, ha puesto sobre la mesa en unas declaraciones que ha publicado SCMP a qué nos enfrentamos si nos ceñimos a la crisis actual de las memorias: "Es difícil saber si durará para siempre [...] El ciclo actual es muy inusual porque en el pasado atravesábamos ciclos de escasez y exceso de oferta". Como os hemos explicado en otros artículos, la fuerte subida del precio de los chips de memoria obedece a la altísima demanda de esta clase de semiconductores procedente de los centros de datos para IA.