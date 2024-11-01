edición general
Seagate advierte que las memorias seguirán subiendo de precio mientras la IA esté en auge: hay algo que nos preocupa aún más

Ban-Seng Teh, el director comercial de Seagate, ha puesto sobre la mesa en unas declaraciones que ha publicado SCMP a qué nos enfrentamos si nos ceñimos a la crisis actual de las memorias: "Es difícil saber si durará para siempre [...] El ciclo actual es muy inusual porque en el pasado atravesábamos ciclos de escasez y exceso de oferta". Como os hemos explicado en otros artículos, la fuerte subida del precio de los chips de memoria obedece a la altísima demanda de esta clase de semiconductores procedente de los centros de datos para IA.

mente_en_desarrollo #1 mente_en_desarrollo
Les preocupa como calentar billetes sin que se quemen para la bañera.
1 K 28
#2 woke
se acabaron las memorias baratas
0 K 19
BastardWolf #3 BastardWolf *
No le pongo almacenamiento Seagate a mi ordenador ni aunque sean el unico que tuviera stock.
No le pongo almacenamiento Seagate a mi ordenador ni aunque estuvieran al mismo precio que tenian las cintas de cassette de musica y videojuegos que vendian en el kiosko de debajo de mi casa.
No le pongo almacenamiento Seagate a mi ordenador ni aunque tuviera que despedirme para siempre de mi ordenador, de las redes, de Meneame y de Porntube.

Y me podria tirar tooooda la noche y el fin de semana entero ennumerando infinitas situaciones que en ninguna de ella le pongo almacenamiento Seagate a mi ordenador.
0 K 11

