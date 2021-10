Schopenhauer y la retórica en la discusión (II) La importancia de las estratagemas

Retomando el planteamiento sobre Schopenhauer y su dialéctica erística, a la hora de plantear lo esencial de toda discusión [1], Schopenhauer considera que, para refutar una tesis, hay que tener en cuenta dos modos y dos vías. Por lo que respecta a los modos, Schopenhauer destaca el ad rem– la tesis no concuerda con la naturaleza de las cosas ni con la verdad objetiva- y ad hominem: la tesis no concuerda con el punto de vista del adversario- con la verdad subjetiva- que, para el autor alemán, no es más que una prueba relativa y que, por tanto