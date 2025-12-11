edición general
Schleswig-Holstein prevé ahorro de 15 M€ año con LibreOffice

El estado alemán de Schleswig-Holstein avanza en su migración a LibreOffice y estima un ahorro de 15 millones de euros anuales.

Tremendísimo falo en la miniatura {0x1f602}  media
Una visión a largo plazo es necesaria en este tema, como no se apueste en las administraciones por estándares abiertos, nos va a costar -nos esta costando, supongo- un ojo de la cara la administración digital.
La administración patria tiene ya tanta dependencia de los productos microsoft como el correo, almacenamiento de documentación, comunicación, ... que en la actualidad casi es mát fácil prescindir del windows que de todo lo demás.
Prevee? Hay variables?
#2 Sí, el tiempo
