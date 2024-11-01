¿Por que Saturno se comió a sus hijos?: Mitología  

Es por muchos conocido el cuadro de Goya, Saturno devorando a su hijo. Pero pocos saben la historia que respira detrás de esas sombras. El mito de Saturno (Cronos en la mitología griega) cuenta cómo el dios del tiempo devoraba a sus hijos para evitar que lo destronaran. Una profecía que acabaría cumpliéndose: Zeus regresaría para liberarlos y convertirse en rey del cielo. El pintor Goya, ya viejo, enfermo y sordo, encerrado en la Quinta del Sordo, pintó en sus paredes las Pinturas Negras. No buscaba belleza ni gloria, sino expulsar sus demonios