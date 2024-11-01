edición general
Un satélite pilla a una central nuclear haciendo homogenitos

En la mañana del 7 de octubre, el satélite europeo Sentinel 2 fotografió algo poco habitual sobre la central nuclear de Astravyets, en Bielorrusia. Una columna de vapor de agua que salía de las torres de refrigeración dibujó en altura un círculo de nubes muy definido, un auténtico “ojo” visible en un radio de unos veinte kilómetros. La imagen revelaba un tipo de nube con nombre propio en la clasificación oficial, las llamadas homogenitus, nubes creadas directamente por la actividad humana.

amouseonmars #1 amouseonmars
oyoyoy
mosfet #2 mosfet
¿Ya podemos correr en círculos agarrándonos la cabeza?
WcPC #3 WcPC
#2 Eso es vapor de agua, no tiene nada de raro ni malo.
Es el normal funcionamiento de una central nuclear.
