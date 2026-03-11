edición general
La sarcástica respuesta de MÉS a la propuesta de Vox de poner la bandera española en el edificio de la policía local [CAT]

[Video en Catalán] El último plenario del Ayuntamiento de Felanitx (Mallorca) registró un momento surrealista, donde la mayoría de regidores apenas consiguieron mantener la compostura sin estallar de risas.El representante de MÉS empezó su intervención anunciando el voto afirmativo a la propuesta de Vox de poner la bandera española en el edificio de la Policía local. A partir de aquí, la intervención recogida en video no tiene desperdicio: se propone una comisión de estudio por saber donde más se pueden poner banderas...

#1 tomeu *
El último plenario del Ayuntamiento de Felanitx registró un momento surrealista, donde la mayoría de regidores apenas consiguieron mantener la compostura sin estallar de risas.
El representante de MÉS empezó su intervención anunciando su voto afirmativo a la propuesta de Vox de poner la bandera española en el edificio de la Policía local. A partir de aquí, la intervención recogida en video no tiene desperdicio: se propone una comisión de estudio por saber donde más se pueden poner banderas…   » ver todo el comentario
DayOfTheTentacle #2 DayOfTheTentacle
Que se tapin amb sa bandera... i si tenen fam que mengin sa bandera xD
#4 tomeu
El video da mucha más información i matices de lo que describe el texto
#3 Ovidio
Una bajada de pantalones más del estado cuando permitió en su día estas cosas
