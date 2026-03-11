La sarcástica respuesta de MÉS a la propuesta de Vox de poner la bandera española en el edificio de la policía local [CAT]  

[Video en Catalán] El último plenario del Ayuntamiento de Felanitx (Mallorca) registró un momento surrealista, donde la mayoría de regidores apenas consiguieron mantener la compostura sin estallar de risas.El representante de MÉS empezó su intervención anunciando el voto afirmativo a la propuesta de Vox de poner la bandera española en el edificio de la Policía local. A partir de aquí, la intervención recogida en video no tiene desperdicio: se propone una comisión de estudio por saber donde más se pueden poner banderas...