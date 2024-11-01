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Sarah Santaolalla denuncia que Vito Quiles "ha filtrado la dirección" de su domicilio: "Si algún día pasa algo, todos sepáis quién tuvo la culpa"
"Vito Quiles ha filtrado la dirección de mi domicilio y sus seguidores están amenazándome y señalando donde vivo. Solo espero que si algún día pasa algo, todos sepáis quién tuvo la culpa"
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:
vito quiles
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sarah santaolalla
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#3
Peka
Con Queque ya lo consiguieron.
Es increíble todo lo que le dejan hacer a este "compañero". Si fuera la propia Sarah la que hace lo mismo con alguien estaria ya declarando ante el juez.
Algún tarado, algún día hará algo con esta información.
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#4
Sr.No
#3
y si ocurre, sin lugar a dudas, deberían cargar contra Vito por colaborador para la realización del crimen. Si expones esta información, y más sabiendo con la intención que lo han hecho, luego no puedes decir que no sabías nada o que ese resultado era impredecible. Has sido parte fundamental para que el delito se llevara a cabo.
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#5
MiguelDeUnamano
#4
Y lo seguirán haciendo mientras haya tanto hijoputa relativizando lo que hace Quiles o directamente señalando a sus víctimas.
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#1
Asimismov
Beatriz Corredor denunció a un saco de mierda de estos por desvelar sus datos personales, entre ellos su domicilio. Esperemos a ver qué resulta.
3
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42
#2
VFR
Sarah Selevalaolla pidiendo que le hagan casito
9
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Es increíble todo lo que le dejan hacer a este "compañero". Si fuera la propia Sarah la que hace lo mismo con alguien estaria ya declarando ante el juez.
Algún tarado, algún día hará algo con esta información.