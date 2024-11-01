edición general
Sarah Ferguson llevó a sus hijas a almorzar con Epstein mientras estaba en arresto domiciliario días después de que saliera de prisión (ING)

Según los correos electrónicos en los nuevos Archivos de Epstein, Sarah Ferguson, ex duquesa de York, llevó a las princesas Beatriz y Eugenia a almorzar con Jeffrey Epstein en su mansión de Palm Beach pocos días después de que este saliera de prisión y aun estuviera en arresto domiciliario en 2009. "Ella fue la primera en celebrar mi liberación con sus dos hijas a cuestas. Me visitó con un policía sentado en mi recepción." escribió Epstein. Ferguson también felicitó a Epstein por el nacimiento de un bebé. No se conoce que Epstein tuviera hijos.

6 comentarios
YoSoyTuPadre #2 YoSoyTuPadre
Pero hay alguien medianamente famoso en Occidente que no tuviese relación con Epstein? o_o
Verdaderofalso #4 Verdaderofalso
#2 Pero hay alguien medianamente decente en Occidente que no tuviese relación con Epstein?
#5 concentrado
#2 Chiquito de la Calzada, Epstein no lo soportaba por la gloria de su madre.
#6 diablos_maiq
#2 ¿Musk (a su pesar) ?
jm22381 #1 jm22381
Estoy a tu servicio. Sólo cásate conmigo. Como unas maracas... :roll:
mikhailkalinin #3 mikhailkalinin *
El bebé era el primer plato en su ritual a Molok. Aunque la forma del sacrificio es peor que el de los cananeos.
