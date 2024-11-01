Sarah Ferguson llevó a sus hijas a almorzar con Epstein mientras estaba en arresto domiciliario días después de que saliera de prisión (ING)

Según los correos electrónicos en los nuevos Archivos de Epstein, Sarah Ferguson, ex duquesa de York, llevó a las princesas Beatriz y Eugenia a almorzar con Jeffrey Epstein en su mansión de Palm Beach pocos días después de que este saliera de prisión y aun estuviera en arresto domiciliario en 2009. "Ella fue la primera en celebrar mi liberación con sus dos hijas a cuestas. Me visitó con un policía sentado en mi recepción." escribió Epstein. Ferguson también felicitó a Epstein por el nacimiento de un bebé. No se conoce que Epstein tuviera hijos.