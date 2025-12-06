edición general
6 meneos
22 clics
Santiago Segura (60), sobre su infancia en los 80: "Sufrí acoso escolar y me pegaban bastante cuando quería ser el gracioso"

Santiago Segura (60), sobre su infancia en los 80: "Sufrí acoso escolar y me pegaban bastante cuando quería ser el gracioso"

Desde los 13 años, Santiago Segura vivió una adolescencia marcada por el acoso escolar. Él mismo, lo contó sin tapujos en una entrevista en Telemadrid: "La adolescencia fue un horror; de pequeño gordito eres simpático, pero los niños son muy crueles". Las burlas y los insultos eran constantes, tal y como relata el conocido director de cine de 60 años: "Me llamaban 'bola', 'piraña', 'gordinflas' y 'gafotas'.

| etiquetas: santiago segura , acoso
6 0 0 K 61 actualidad
5 comentarios
6 0 0 K 61 actualidad
#3 Afro *
El acoso escolar es intolerable, y mucho peor que el acoso sexual, pero no se le dedican los mismos recursos.
0 K 20
#5 MAJASTRABU
#3 si, uno te afectó de pequeño a ti, el otro no te va a suceder nunca y como tienes la empatia de una piedra y los modales de una vaca vienes a soltar tu mierda cerebral esperando que amebas unineuronales de tu ralea (algunos compartiendo la misma ubicación) te aplaudan.

Pues algunos que sufrimos el acoso escolar opinamos diferente y estamos hasta el orto de que vengais a soltar vuestra mierda cada vez que sale una noticia que habla del tema.

A título personal no creo que el acoso escolar sea peor que el sexual y de verdad me aterra la intención (voluntaria o no) que tienes de minimizar lo segundo.

Si es involuntario borrate la cuenta y pide ayuda urgentemente, tu entorno lo acabará agradeciendo.
0 K 9
#2 fasta
De esos traumas, estos filmes..
0 K 10
#4 esInvierno
"si te están persiguiendo, te paras y le das una hostia"- también deja claro que esa no fue la solución.
"En un momento lo hice... y no me volvieron a molestar"

Este hombre no entiende lo que significa solución.
0 K 6
#1 eldelcerro
Este es tonto por muy temprano que se levante.
5 K -35

menéame