Santiago Carbó, catedrático de Economía: “La vivienda y el alquiler seguirán subiendo salvo que España sufra una crisis económica provocada por la guerra”

El experto de CUNEF Universidad reconoce que “no hay suficiente apetito político” en nuestro país para solucionar la crisis de la vivienda y vaticina que el BCE “aguantará” y no subirá los tipos de interés en su próxima reunión, lo que “beneficiará a los hipotecados”. La guerra que se libra en Oriente Medio tendrá consecuencias para España. “Notaremos un menor crecimiento y una mayor inflación”, reconoce Santiago Carbó, catedrático del Departamento de Economía en CUNEF Universidad.