edición general
4 meneos
15 clics
Santa Bárbara aumentará personal en Trubia, que construirá el Vehículo de Apoyo de Cadenas

Santa Bárbara aumentará personal en Trubia, que construirá el Vehículo de Apoyo de Cadenas

La factoría trubieca tiene garantizada la carga de trabajo durante una década, y la empresa anuncia unas 200 contrataciones, entre Asturias y Alcalá de Guadaira , donde se hará la modernización de los Pizarro GDELS-SBS ha anunciado hoy que incorporará más de doscientos profesionales en sus centros de Andalucía, Asturias y Madrid para la ejecución de los programas de actualización de los vehículos acorazados terrestres Pizarro y la fabricación en Trubia de los VAC en el marco de su participación en TESS Defence, escogida para el desarrollo d

| etiquetas: santa bárbara , trubia , gdels , sbs , fabrica , armas
3 1 0 K 32 actualidad
2 comentarios
3 1 0 K 32 actualidad
#1 Astur_ *
Yo estoy en contra de la fabricación y venta de armas
Pero los jóvenes en la asturias vaciada, cada vez se les complica más encontrar trabajo
0 K 9
Apotropeo #2 Apotropeo
Sólo os acordáis de Santa Bárbara cuando truena
0 K 7

menéame