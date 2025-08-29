edición general
El sánscrito, la lengua tía del castellano que todavía hoy revela belleza y espíritu

El sánscrito y el castellano, quién lo iba a decir, pertenecen a la misma familia, aunque no a la misma generación. El gallego, el portugués, el catalán, el francés, el italiano e incluso el rumano son nuestras lenguas hermanas, pues todas ellas son hijas del latín. De la misma manera, el hindi, el bengalí, el maratí, el nepalí, el guyaratí y el panyabí, entre otras, son hijas del sánscrito. Y a su vez, el sánscrito y el latín son hijas de una supuesta lengua muy antigua, tan desconocida como sospechada, a la que llamamos indoeuropeo....

| etiquetas: sánscrito , castellano , indo , latín , hindi , rafael del moral
